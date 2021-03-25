В Орле зафиксировали снижение уровня зарплат

О реальной и номинальной зарплате рассказал Орелстат.

В Орловской области зафиксировано сезонное и ожидаемое снижение уровня зарплат. Как сообщает Орелстат, ведущий наблюдение за крупными, средними, некоммерческими и малыми предприятиями региона, за январь 2021 года средняя номинальная начисленная заработная плата составила 30 323 рубля. По сравнению с декабрем 2020 года она уменьшилась на 27,2 процента, но это было ожидаемо – как правило, перед Новым годом работники получают чуть больше, чем в другие месяцы.

В Орелстате также подсчитали, что по сравнению с январем предыдущего года номинальная зарплата в регионе увеличилась на 4,6 процента. Однако этого не скажешь о реальной заработной плате, которая рассчитывается с учетом индекса потребительских цен, то есть с учетом инфляции. Согласно приведенным данным, она в январе 2021 года уменьшилась по сравнению с январем 2020 года на 1,2 процента, и это более реально отражают картину заработка.

Что касается оплаты труда по различным отраслям, то первое место традиционно удерживают за собой работники финансовой и страховой деятельности. За январь 2021 года им было начислено в среднем по 41 306 рублей зарплаты. Далее расположились работники сферы транспортировки и хранения – 34 910 рублей, госуправления – 34 648, обеспечения электроэнергией, газом и паром – 33 338, обрабатывающих производств – 31 835, здравоохранения и социальных услуг – 30 406.

Средняя зарплата в сфере оптовой и розничной торговли за отчетный период составила 29 871 рублей, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 29 620, образовании – 26 045, строительстве – 25 582, культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 25 249 рублей.

ИА «Орелград»