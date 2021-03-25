В Орловской области поздравили работников культуры

Леонид Музалевский напомнил, что депутаты облсовета финансово поддерживают эту сферу

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Его открытое письмо появилось на официальном сайте парламента.

«Своим каждодневным трудом вы не только создаёте праздник, но и даёте возможность по-иному взглянуть на окружающий нас мир и действительность, вы сохраняете и преумножаете культурное наследие, вдохновляете на новые свершения, а в тяжёлые времена — на подвиги!», — говорится в обращении Музалевского.

Он упомянул, что депутаты областного совета финансово поддерживают сферу культуры. По словам председателя регионального парламента, в рамках исполнения наказов избирателей в 2020 году на культурную сферу выделили 10,7 млн рублей. В 2021-м на эти траты заложили 7,3 млн рублей.

Музалевский также заявил, что отмена массовых мероприятий из-за коронавируса пошла сфере на пользу: «Массовые мероприятия долгое время оставались недоступны. Однако введённые ограничения способствовали переходу к новым формам работы — в режиме онлайн, что позволило вам заявить о себе на таких площадках как Культура.РФ! И это замечательно».

В заключение спикер поблагодарил работников культуры за их труд и пожелал «крепкого здоровья, добра, достатка, новых творческих вершин и неиссякаемого вдохновения».

ИА «Орелград»