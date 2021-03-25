В Северном районе Орла пешеход попала под машину

25.3.2021 | 9:51 Новости, Происшествия

Женщина получила травмы, госпитализация не потребовалась

В Северном районе Орла пешеход попала под машину, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. Женщина получила травмы.

ДТП случилось 24 марта около 18:00. 41-летняя женщина на Mitsubishi lancer ехала по дороге-дублёру со стороны улицы Орловских партизан в сторону улицы Бурова. На дорожной развязке, соединяющей улицу Бурова и Московское шоссе, она сбила 47-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре».

Пешеход получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»

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