Женщина получила травмы, госпитализация не потребовалась

В Северном районе Орла пешеход попала под машину, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. Женщина получила травмы.

ДТП случилось 24 марта около 18:00. 41-летняя женщина на Mitsubishi lancer ехала по дороге-дублёру со стороны улицы Орловских партизан в сторону улицы Бурова. На дорожной развязке, соединяющей улицу Бурова и Московское шоссе, она сбила 47-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре».

Пешеход получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»