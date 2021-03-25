Затопленный мост под Орлом освободился от воды

25.3.2021 | 11:51 Новости, Общество

Низководный мост во Мценском районе всё ещё затоплен

Затопленный мост к деревне Тайное Орловского района освободился от воды, сообщили в региональном ГУ МЧС. Низководная переправа близ деревни Городище Мценского района всё ещё затоплена.

В МЧС прогнозируют, что весной 2021 года в зону подтопления в области могут попасть 14 низководных мостов. 5 из них находятся в Орловском районе, 2 – в Ливенском, 3 – в Мценском, 4 – в Новосильском районе. Затопить может также до 100 приусадебных участков в Орловском районе.

Тем не менее, сотрудники МЧС уверяют, что паводок в Орловской области в нынешнем году развивается безопасно. По прогнозам, уровень воды в реках области останется в пределах нормы.

ИА «Орелград»

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