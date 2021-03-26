Директоров орловских школ протестировали

В регионе запустили проект новой формы аттестации руководителей школ.

Департамент образования Орловской области в марте 2021 года реализовал проект в рамках новой формы аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования. Проект реализуется в рамках соглашений, которые указанные центр и департамент заключили с властями городов и районов.

Его суть заключается в прохождении директорами школ тестирования. Оно проводится по пяти модулям: управление кадрами, управление ресурсами, управление процессами, управление результатами и управление информацией. Как пояснили в Центре, каждый из этих модулей содержит восемь вопросов. По форме – это тест, в котором директорам предлагается выбрать один из ответов, которые даются к каждому вопросу.

«Во время тестирования участники пользуются справочными информационными системами (КонсультантПлюс, интернет), — уточнили в Центре. — Тестирование является первым этапом в процедуре аттестации руководящих кадров».

Например, 24 марта в автоматизированном тестировании приняли участие директора школ из Корсаковского, Кромского и Новодеревеньковского районов. Кстати, школьные руководители могут потренироваться еще до испытания. На сайте Регионального центра оценки качества образования размещен своего рода тренажер, позволяющего ознакомиться со структурой теста и методикой его оценивания.

ИА «Орелград»