Доходы орловского бизнеса на фоне пандемии выросли в 1,5 раза

Чистая прибыль орловских предприятий превысила 31 миллиард рублей

Орелстат обнародовал данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области за 2020 год. Можно было ожидать, что по сравнению с 2019 годом показатели снизятся, ведь в прошлом году вводились многочисленные ограничения из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Однако орловский бизнес, судя по приведенным цифрам, от пандемии только выиграл.

В 2020 году, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций региона в действующих ценах составил 31,114 миллиарда рублей. В Орелстате подсчитали, что 212 предприятий, попавших с статистику, получили совокупную прибыль в размере 33,077 миллиарда рублей, а 77 предприятий сработали с общим убытком на сумму 1,963 миллиарда рублей.

Для сравнения, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) по итогам 2019 года в Орловской области составил 19,968 миллиарда рублей. Кстати, тогда по сравнению с 2018 годом он вырос на 160 процентов, в 2020 году рост составил 153 процента. Отметим при этом, что приведенные цифры не учитывают организации, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, а также банки, страховые организаций и государственные и муниципальные учреждения.

ИА «Орелград»