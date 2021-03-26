КСП рассказала о вскрытых на 6 млн рублей нарушениях в Орле

26.3.2021 | 13:55 Новости, Экономика

Нарушения были выявлены в ходе аудита закупок.

«Орелград» продолжает рассказывать о нарушениях, которые были вскрыты аудиторами городской Контрольно-счетной палаты в ходе масштабного аудита муниципальных закупок товаров, работ и услуг. Как следует из отчета КСП, в данном случае были проверены 153 договора на общую сумму 13,31 миллиона рублей, заключенные МБУК «Орловский городской центр культуры» и акционерным обществом «Орелтеплосервис» в 2019-2020 годах.

Аудиторы отмечают, что закупки были осуществлены у единственного поставщика без применения конкурентных способов закупки. В связи с этим экономия бюджетных денежных средств составила 0 рублей. Данный факт, как говорят в КСП, свидетельствует о неэффективности проводимых организациями мероприятий в сфере закупочной деятельности.

В целом по результатам контрольных мероприятий выявлено 41 нарушение законодательства о закупках на общую сумму 5,98 миллиона рублей. В основном это были нарушения технического характера, допущенные при планировании закупок, размещении необходимой информации и документов в Единой информационной системе.

По результатам аудита были выданы представления, которые в том числе содержат сведения о нарушениях законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц. По трем нарушениям Орловским УФАС России уже приняты решения о наказании виновных. Так, на должностных лиц наложены штрафы на общую сумму 6 тысяч рублей, одно юридическое лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей.

«Основными причинами выявленных нарушений являются формальное отношение заказчиков к планированию закупок, несоблюдение должностными лицами, ответственными за ведение закупок, положений законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц», — резюмируют в КСП.

ИА «Орелград»

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