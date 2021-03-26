Левин перед сложением полномочий рассказал об уголовных делах

Материалы аудиторов очень помогли в работе правоохранительным органам.

Председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Иван Левин выступил на заседании ведомственной коллегии, причем, возможно, сделал это в последний раз. Он напомнил, что срок его полномочий на этом посту истекает 5 апреля 2021 года. как уже писал «Орелград», еще зимой губернатор Андрей Клычков инициировал смену главы КСП.

На заседании Иван Левин озвучил краткую версию отчета о работе этого ведомства по итогам 2020 года. Результаты таковы, что остается только удивляться: чем же не угодил Клычкову Иван Левин? Из доклада очевидно, что материалы КСП помогают правоохранителям региона выявлять экономические преступления и разоблачать тех, кто транжирит или похищает бюджетные средства. Такой практике только радоваться бы…

Например, по данным КСП, в 2020 году в правоохранительные и контрольные органы региона было направлено более 60 обращений, в том числе 32 — в прокуратуру Орловской области и 24 — в следственные органы. По итогам рассмотрения материалов КСП в минувшем году было возбуждено 8 уголовных дел. И это еще не предел, поскольку 7 материалов проверок направлены прокуратурой в следственные органы для доследования. Также за год было заведено 13 административных производств, общая сумма наложенных штрафов по которым превысила 122 тысячи рублей.

Иван Левин добавил, что по итогам рассмотрения материалов КСП контрольными и правоохранительными органами в 2020 году было внесено 53 представления в адрес руководителей различных организаций и ведомств, включая органы исполнительной государственной власти, то есть администрации области. В результате 20 должностных лиц были привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, а с одним должностным лицом был расторгнут служебный контракт.

В целом в 2020 году аудиторы КСП проверили использование 6,7 миллиарда рублей. Выявлено нарушений действующего законодательства и фактов неэффективного расходования бюджетных средств на 781,5 миллиона рублей. Полная версия отчета будет представлена в ближайшее время. Напомним, что отчет ежегодно заслушивается депутатами облсовета и носит открытый характер.

ИА «Орелград»