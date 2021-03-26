Орловские больницы могут возобновить плановую госпитализацию

26.3.2021 | 15:51 Новости, Общество

Если заболеваемость COVID-19 будет и дальше снижаться, это может произойти уже в мае.

В Орловской области поликлиники и больницы могут возобновить диспансеризацию и плановую госпитализацию пациентов. Об этом рассказал глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.

По его словам, пока что орловская медицина не возвращается к штатному режиму работы, но это может произойти уже в ближайшее время: «Если будет тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом сохраняться, мы, наверное, с мая месяца, если позволит ситуация и Роспотребнадзор, начнем дополнительную диспансеризацию взрослого населения».

На сегодняшний день из-за пандемии COVID-19 орловские медучреждения не проводят медосмотров, а также плановой госпитализации и диспансеризации.

ИА «Орелград»

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