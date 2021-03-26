Орловские следователи ищут мать убитого младенца

Они просят граждан сообщить, если те знают ранее беременных женщин, у которых сейчас нет ребёнка

Орловские следователи ищут информацию о родителях младенца, которого нашли мёртвым на мусороперерабатывающем заводе в Ливнах, сообщили в пресс-службе СУ СК по Орловской области.

«Просим предоставить информацию о беременных женщинах, проживающих с Вами или Вашими знакомыми в последние 9 месяцев, которые в настоящее время таковыми не являются и у них отсутствует ребенок», — говорится в сообщении СК.

Сообщить информацию можно по телефонам:

8 (4862) 59-19-79 для городских телефонов или 123 для мобильных (круглосуточная линия «Ребенок в опасности»);

для городских телефонов или для мобильных (круглосуточная линия «Ребенок в опасности»); 02 для городских телефонов или 102 для мобильных (органы полиции).

Напомним, утром 23 марта на ленте мусороперерабатывающего комплекса в Ливнах нашли тело новорожденного ребёнка. Он был завёрнут в марлю и болоньевую жилетку. Предположительно, мальчик умер от внутричерепной травмы.

ИА «Орелград»