Пострадали два человека, одного из них пришлось госпитализировать

Под Орлом водитель фуры устроил тройное ДТП, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. Пострадали два человека.

Авария случилась 25 марта в 17:15. 31-летний водитель на фуре МАЗ ехал по автодороге М-2 «Крым» в сторону Курска. В районе 381 километра трассы он столкнулся с прицепом другой фуры МАЗ, которая ехала попутно. После этого первый грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Nissan Murano.

Водители вылетевшего на встречку МАЗа и легкового автомобиля получили травмы – первого отпустили домой, второму понадобилась госпитализация.

ИА «Орелград»