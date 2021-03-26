Под Орлом водитель фуры устроил тройное ДТП

26.3.2021 | 9:38 Новости, Происшествия

Пострадали два человека, одного из них пришлось госпитализировать

Под Орлом водитель фуры устроил тройное ДТП, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. Пострадали два человека.

Авария случилась 25 марта в 17:15. 31-летний водитель на фуре МАЗ ехал по автодороге М-2 «Крым» в сторону Курска. В районе 381 километра трассы он столкнулся с прицепом другой фуры МАЗ, которая ехала попутно. После этого первый грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Nissan Murano.

Водители вылетевшего на встречку МАЗа и легкового автомобиля получили травмы – первого отпустили домой, второму понадобилась госпитализация.

ИА «Орелград»

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