В Орловской области обнулили транспортный налог на электромобили

Соответствующий закон принял областной совет

Орловский областной совет народных депутатов на сессии 26 марта принял поправки в закон о транспортном налоге. Они обнуляют сбор с владельцев электромобилей.

«Мы понимаем, что в настоящее время данные поправки не заставят жителей региона отказаться от бензиновых машин в пользу электрических. По одной даже причине — неразвитость соответствующей инфраструктуры. Это, скорее, документ на будущее. Сегодня мы предусматриваем хороший бонус для жителей региона, которые пересядут на экологически чистые авто. Ведь автомобили с электрическими двигателями не наносят вреда окружающей среде, являются одним из самых перспективных экологически чистых видов транспорта», — прокомментировал спикер заксобрания Леонид Музалевский.

Подобный закон ранее приняли депутаты Московской, Калужской, Тюменской, Тамбовской областей и в Санкт-Петербурге.

ИА «Орелград»