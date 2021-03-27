Кредиты довели орловчанку до преступления

27.3.2021 | 18:00 Новости, Общество

Жительница Ливенского района попалась на присвоении сотен тысяч рублей.

Вступил в законную силу обвинительный приговор по уголовному делу, рассмотренному Ливенским районным судом. Его фигуранткой стала местная жительница, которую признали виновной в присвоении крупной суммы. Из материалов следует, что последние несколько лет она работала продавцом в одном из сельских магазинов. Допуск к кассе имелся только у нее. По версии следствия, преступный умысел у женщины возник летом 2019 года. С июля по сентябрь того года она присваивала себе чужие деньги.

Как установил суд, женщина реализовывала товар без проведения по кассе и выдачи кассовых чеков, а полученные от покупателей деньги забирала себе. Кроме того, она брала деньги и из самой кассы. По подсчетам суда и следствия, всего за два месяца обвиняемая присвоила более 630 тысяч рублей. Свою вину она признала полностью и объяснила, почему решилась на такое.

По ее словам, ревизии в магазине проводились раз в несколько месяцев. Ранее недостачи также выявлялись, однако она их гасила. Но по результатам ревизий, проведенных в 2019 и 2020 году, была вскрыта очень крупная недостача. Женщина пояснила, что брала деньги из кассы для погашения займов в микрофинансовых организациях. Кроме того, она выплачивала задолженности по кредитам, которые брали для нее брат и мать. Указала женщина и на то, что заработная плата у нее была небольшой, заработка не хватало на погашение кредитов.

Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно. Испытательный срок составит 1 год и 6 месяцев. В течение него осужденная должна своим поведением доказать исправление. Также суд обязал ее возместить владельцу магазина причиненный ущерб.

ИА «Орелград»

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