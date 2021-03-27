Орловское УФАС объяснило рост цен на бензин

27.3.2021 | 14:55 Новости, Экономика

Причиной изменения стоимости топлива названы колебания на оптовой бирже.

Орловское управление ФАС России обнародовало итоги еженедельного мониторинга розничных цен на автомобильное топливо на территории Орловской области. Исследование охватило период с 15 по 23 марта 21 года. Сводная информация приведена на сайте ведомства. Из нее следует, что цены на заправках различных розничных продавцов изменяются не одинаково. Если на одних АЗС они выросли всего на 5 копеек, то на других – на 30 копеек.

Антимонопольщики предложили свое объяснение зафиксированной динамике. По их мнению, изменение розничных цен на автомобильное топливо в Орловской области связано с ростом цен закупки на нефтепродукты на оптовом рынке Российской Федерации.

«Обращаем внимание, что закупочные цены на нефтепродукты формируются на бирже, — говорится в сообщении УФАС. — Как показывает мониторинг, темпы роста розничных цен на автомобильное топливо не превышают темпы роста оптовых (закупочных) цен».

Более того, судя по приведенным данным, рост оптовых цен на топливо значительно превышает рост цен в рознице. Например, по подсчетам УФАС, в 2021 году средний рост закупочных цен на автомобильные бензины для хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию нефтепродуктов на территории Орловской области, составил 18-23 процентов, дизельное топливо – около 10 процентов, сжиженный углеводородный газ – 26 процентов.

«При этом розничные цены на автомобильные бензины в среднем выросли на 1,9-3,1 процента, дизельное топливо – на 2,4 процента, СУГ – 8-9 процентов, — отмечают в областной антимонопольной службе. — Орловское УФАС России продолжает мониторинг цен на нефтепродукты. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут применяться соответствующие меры антимонопольного реагирования».

ИА «Орелград»

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