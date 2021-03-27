Орловской УК грозит лишение лицензии из-за долгов

Потерять свой бизнес она может в случае повторного нарушения.

Управляющая компания ООО «Ремонт, монтаж, сервис» оказалась не в самой приятной ситуации. Над ней нависла угроза лишения лицензии, без которой работать на рынке управления многоквартирными домами запрещено. Как пояснили в компании «Орловский энергосбыт», УК признали виновной в нарушении лицензионных требований. Данный факт был установлен областной жилищной инспекцией, которая провела внеплановую проверку. Сообщается, что УК накопила задолженность за потребленную электроэнергию свыше двух среднемесячных начислений.

«В настоящий момент Госжилинспекцией ведется работа по привлечению нарушителя к ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ», — отметили в «Орловском энергосбыте».

Санкции данной статьи предусматривают довольно солидные штрафы. Например, юридическое лицо могут оштрафовать на сумму от 300 до 350 тысяч рублей. Кроме того, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в размере свыше двух среднемесячных начислений относится к грубым нарушениям лицензионных требований. Если УК в течение года еще раз попадется на этом, то ей будет грозить исключение из лицензионного реестра.

В данном конкретном случае, как пояснили энергетики, это означает, что если упомянутую УК вновь «уличат в несоблюдении платежной дисциплины за потребленные ресурсы, она может остаться без лицензии и потерять свой бизнес». Эта ситуация может послужить примером для других управляющих организаций, которым те же энергетики настоятельно посоветовали соблюдать платежную дисциплину. В противном случае, как уверяет «Орловский энергосбыт», о фактах нарушений будет сообщено в Госжилинспекцию.

ИА «Орелград»