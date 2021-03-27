В Орле сотрудники полиции расплатились фальшивыми деньгами

Полицейские хотели проверить, смогут ли продавцы распознать фальшивку.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в Орле полицейские провели необычный рейд по торговым точкам. Их интересовал только один вопрос: умеют ли продавцы отличать поддельные деньги от настоящих? Профилактическое мероприятие прошло на территории Заводского района. В рейд отправились сотрудники областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Они побывали в нескольких магазинах.

«Для оплаты товаров и услуг кассирам предъявляли поддельные купюры номиналом 2000 и 5000 рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД. — Сотрудники всех посещенных торговых точек обращали внимание на подозрительную купюру и не принимали ее к оплате. Также продавцы рассказывали полицейским о своих дальнейших действиях, в случае, если бы в магазине действительно пытались сбыть фальшивку».

Также полиция отметила, что во всех проверенных магазинах имеются листовки с информацией об отличительных признаках настоящих банкнот. В УМВД подчеркнули, что сотрудники полиции постоянно проводят с работниками торговой сферы подобные профилактические беседы и обучающие занятия.

Согласно официальной статистике, в 2020 году на территории Орловской области было зарегистрировано 165 фактов фальшивомонетничества. Например, в декабре был задержан гражданин 1992 года рождения, которого заподозрили в причастности к сбыту фальшивых денежных знаков на территории Северного района города Орла. При личном досмотре у него было обнаружено три купюры достоинством 5000 рублей каждая с признаками подделки.

Добавим, что орловское УМВД совместно с правоохранителями других регионов «реализует комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по установлению и перекрытию каналов поступления поддельных денежных купюр на территорию Орловской области, выявлению и привлечению организаторов и сбытчиков к уголовной ответственности».

ИА «Орелград»