Задолжавший по кредиту орловец испытал все «прелести» закона

У мужчины арестовали счета, изъяли машину и лишили права выезда за рубеж.

Житель Орла испытал на собственном опыте воздействие закона в случае, если имеется непогашенный кредит. Его история во многом показательна. Как уточнили в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, орловец задолжал одному из банков более 212 тысяч рублей по кредиту. Наличие задолженности подтверждено решением суда, обязавшего гражданина расплатиться с финансовой организацией.

Исполнительное производство находится в Заводском РОСП города Орла. В управлении ФССП говорят, что должник в установленный срок добровольно свои обязательства так и не исполнил. Именно поэтому к нему начали применять, шаг за шагом, меры принудительного взыскания. Законом регламентирован целый перечень таких мер. В данном случае сначала взыскание было обращено на денежные средства должника

Затем пристав вынес постановление об ограничении выезда данного гражданина за пределы Российской Федерации. Однако это не помогло: мужчина не только не заплатил, но и начал скрываться. Тогда приставы по ведомственным каналам установили, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль марки Lada Granta.

«Был объявлен исполнительный розыск данного имущества, — рассказали в УФССП. — В ходе розыскных мероприятий судебные приставы обнаружили автомобиль должника, наложили на него арест и произвели его изъятие. В случае если гражданин не предпримет мер к добровольной оплате долга, данное транспортное средство будет передано на реализацию в счет погашения кредита».

ИА «Орелград»