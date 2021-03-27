Жители крупного орловского города стали чаще гореть

Количество пожаров в Ливнах выросло в полтора раза.

Как сообщили в администрации города Ливны, вопрос о деятельности местной пожарной части в 2020 году был рассмотрен на оперативном совещании в мэрии. Доклад представил начальник пожарной части №7 по охране города Ливны и Ливенского района Сергей Бурцев. По его словам, на подотчетной территории борьбу с огненной стихией с помощью спецтехники и добровольных пожарных дружин ведут более 100 человек. Он отметил, что профилактические мероприятия проводятся постоянно, но полностью от ЧП это не спасает.

«За 2020 год на территории города и района произошло 403 пожаров из них техногенных 85 (в 2019 году – 247, техногенных — 49), из них на территории города — 37 (в 2019 году — 23), — доложил Сергей Бурцев. — В огне погибло — 2 человека (в 2019 году — 3), из них в городе — 1 (1). Последствия пожара печальны, но их, как и сам пожар, можно избежать, соблюдая элементарные требования пожарной безопасности».

Он также обратил внимание участников совещания на то, что довольно распространенным в городе и районе явлением стали ложные вызовы. Заведомо ложным сообщением, как уточнил докладчик, признаются случаи, когда заявитель намеренно вводит в заблуждение экстренные службы или шутит, о том, что ему нужна помощь или где-то происходит пожар. За подобное предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

«В настоящее время по всем фактам ложных сообщений сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области проводятся проверки, — рассказал Сергей Бурцев. — Для установления личности заявителя организовано взаимодействие с УМВД России по Орловской области, ПАО «Ростелеком», представительствами компаний сотовой связи, органами местного самоуправления, руководителями общеобразовательных учреждений».

ИА «Орелград»