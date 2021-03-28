Новый футбольный манеж в Орле обойдется почти в полмиллиарда

Областные власти начали поиск подрядчика для освоения бюджетных средств.

В Орловской области объявлен тендер на строительство крытого футбольного манежа. Объект планируется возвести на улице Тургенева в Орле. В качестве заказчика выступает Центральный футбольный стадион имени Ленина, который имеет статус областного автономного учреждения. Организатором торгов выступил региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности.

Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 471,584 миллиона рублей. Из конкурсной документации следует, что эта цена включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту. Например, лимит средств, предусмотренный на непредвиденные работы и затраты, составляет 1,5 процента цены контракта, на зимнее удорожание – также 1,5 процента, на строительно-монтажные работы с временными зданиями и сооружениями — 1,8 процента.

Денежные средства на строительство будут выделены в рамках реализации межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2021 год». Ранее ее утвердило правительство региона. Манеж планируется построить на месте общественного туалета на Центральном стадионе, который, как и ряд соседних объектов, включая площадку для пляжного волейбола, подрядчику предстоит снести.

Сроком начала работ будет считаться дата заключения договора с победителем торгов. Окончание работ официально запланировано на 31 октября 2023 года. По условиям, часть работ подрядчик будет обязан выполнить собственными силами, а часть должны будут выполнить привлеченные им субподрядчики.

ИА «Орелград»