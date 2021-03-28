Опасные для здоровья продукты найдены в больницах и детсадах Орловщины

28.3.2021 | 13:03 Новости, Общество

Подозрительные схемы вскрыли сотрудники Россельхознадзора.

Как сообщает ТУ Россельхознадзора, в ходе мониторинга электронной системы вскрыты нарушения, допущенные 11 поставщиками и 16 производителями продукции, поставляемой в бюджетные учреждения Орловской области. Подозрение вызвали сразу несколько факторов. Например, судя по документам, продукты питания между предприятиями и регионами перемещались так быстро, что в реальности с такой скоростью их могла бы доставить разве что баллистическая ракета.

Также были вскрыты факты несвоевременного гашения электронной ветеринарной сопроводительной документации (эВСД), сертификации подконтрольных товаров с истекшим сроком годности, незаконного продления сроков годности и другое. В качестве примера в Россельхознадзоре привели молокоперерабатывающее предприятие из Воронежской области. Был установлен факт оформления сертификата на сливочное масло без указания сырья, из которого оно изготовлено. Это нарушает прослеживаемость продукции.

Кроме того, в бюджетных учреждениях Орловской области было отобрано 69 проб продукции для исследования в лаборатории. В 18 из них выявлены несоответствия по показателям качества и безопасности.

«В частности, согласно протоколу испытаний ФГБУ «ЦНМВЛ», в печени говяжьей, отобранной в бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области, обнаружены незаявленные в маркировке компоненты (видоспецифичная ДНК свиньи (Sus scrofa), — сообщает ТУ Россельхознадзора. — В твороге, отобранном в трех детских садах, обнаружена микробная трансглутаминаза».

В ведомстве подчеркнули, что по каждому такому факту принимаются меры административного воздействия. Так, уже пять административных протоколов составлено на одного курского и двух орловских производителей, чья продукция поступает в бюджетные учреждения Орловской области. В отношении производителей из других регионов документы направлены в соответствующие территориальные Управления Россельхознадзора для принятия мер.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования