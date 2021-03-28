Опасные для здоровья продукты найдены в больницах и детсадах Орловщины

Подозрительные схемы вскрыли сотрудники Россельхознадзора.

Как сообщает ТУ Россельхознадзора, в ходе мониторинга электронной системы вскрыты нарушения, допущенные 11 поставщиками и 16 производителями продукции, поставляемой в бюджетные учреждения Орловской области. Подозрение вызвали сразу несколько факторов. Например, судя по документам, продукты питания между предприятиями и регионами перемещались так быстро, что в реальности с такой скоростью их могла бы доставить разве что баллистическая ракета.

Также были вскрыты факты несвоевременного гашения электронной ветеринарной сопроводительной документации (эВСД), сертификации подконтрольных товаров с истекшим сроком годности, незаконного продления сроков годности и другое. В качестве примера в Россельхознадзоре привели молокоперерабатывающее предприятие из Воронежской области. Был установлен факт оформления сертификата на сливочное масло без указания сырья, из которого оно изготовлено. Это нарушает прослеживаемость продукции.

Кроме того, в бюджетных учреждениях Орловской области было отобрано 69 проб продукции для исследования в лаборатории. В 18 из них выявлены несоответствия по показателям качества и безопасности.

«В частности, согласно протоколу испытаний ФГБУ «ЦНМВЛ», в печени говяжьей, отобранной в бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области, обнаружены незаявленные в маркировке компоненты (видоспецифичная ДНК свиньи (Sus scrofa), — сообщает ТУ Россельхознадзора. — В твороге, отобранном в трех детских садах, обнаружена микробная трансглутаминаза».

В ведомстве подчеркнули, что по каждому такому факту принимаются меры административного воздействия. Так, уже пять административных протоколов составлено на одного курского и двух орловских производителей, чья продукция поступает в бюджетные учреждения Орловской области. В отношении производителей из других регионов документы направлены в соответствующие территориальные Управления Россельхознадзора для принятия мер.

ИА «Орелград»