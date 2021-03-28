Орловский губернатор придумал соцсоревнование для агросектора

Победители нового регионального конкурса получат благодарности главы региона.

Проект указа губернатора «О проведении ежегодного областного конкурса «Социальный агросектор Орловской области» поступил на независимую антикоррупционную экспертизу. Из пояснительной записки к этому документу следует, что проведение конкурса «инициировано губернатором и председателем правительства Орловской области А. Е. Клычковым в целях поощрения и стимулирования социальной активности агробизнеса в регионе».

Проект положения имеется в распоряжении «Орелграда». Данный документ дает определение термину «социальная ответственность агробизнеса». Под ним областные власти понимают «добровольный вклад агробизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах, а также соблюдение норм и правил, влияющих на качество жизни отдельных социальных групп и общества в целом».

По замыслу, конкурс будет проводиться ежегодно, а его задачами станут не только повышение социальной активности агробизнеса, но и привлечение внимания к решению актуальных социально значимых проблем общества, а также выявление и популяризация эффективного опыта реализации мероприятий социальной направленности. Словом, это будет своего рода соцсоревнование, инициированное губернатором-коммунистом.

Функции организатора Клычков возложит на департамент сельского хозяйства, сотрудники которого, конечно, и подготовили проект губернаторского указа. К участию предлагается допускать сельхозорганизации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и фермеров. Проектом предусмотрено две номинации: «Социальный агросектор» (отдельно по категориям для крупного, среднего и малого агробизнеса) и «Эффективное социальное партнерство». По условиям крупным агробизнесом будут считаться предприятия с годовой выручкой более 1 миллиарда рублей, средним — от 120 миллионов до 1 миллиарда, малым — до 120 миллионов рублей.

Победителей жюри будет буквально вычислять: для расчета так называемых индексов социальной ответственности разработано несколько специальных формул. Они, например, будут учитывать соотношение суммы социальных расходов предприятия-участника к величине его выручки. Награждение победителей обещают проводить в торжественной обстановке: им будут вручать благодарности губернатора Орловской области и памятные награды с символикой конкурса.

ИА «Орелград»