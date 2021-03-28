Под Орлом в «наркогруппу риска» угодили 62 школьника

Власти Орловского района обсудили опасные молодежные проблемы.

Как сообщили в администрации Орловского района, три ключевых вопроса были обсуждены на очередном заседании районной антинаркотической комиссии. Оно прошло под председательством замглавы района по социальным вопросам Ольги Савенковой. В частности, был обсужден вопрос об уровне подростковой преступности и профилактике преступлений среди несовершеннолетних.

— По итогам прошедшего месяца роста преступности на территории Орловского района не допущено, – доложила начальник ПДН ОМВД России по Орловскому району Ирина Савина. — На учете состоит три группы антиобщественной направленности, в которую входят 6 несовершеннолетних подростков. На постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по предупреждению пьянства, наркомании и токсикомании в молодежной среде.

Было отмечено также, что в школах района проводится добровольное тестирование учеников. По словам представителя Орловского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Юлии Кожиной, на сегодняшний день в нем приняли участие более тысячи школьников из 25 школ района. В результате в так называемую группу повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение были включены 62 школьника. По словам Юлии Кожиной, «работа с «группой риска» будет проводиться тщательно и внимательно».

ИА «Орелград»