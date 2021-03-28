Шайка из Карачева обесточила зерноток под Орлом

Три молодых человека пытались украсть двигатели у орловского «колхоза».

Вступил в законную силу обвинительный приговор Урицкого районного суда Орловской области, вынесенный в самом конце прошлого года. Суд рассмотрел уголовное дело о краже чужого имущества, которая была совершена на территории Шаблыкинского района. На скамье подсудимых оказались три приятеля. Один из них уже имел криминальное прошлое: в 2019 и 2020 года он дважды приговаривался к лишению свободы Карачевским районным судом Брянской области за преступления, совершенные в сфере безопасности дорожного движения.

Этот парень из Карачева, города на границе Брянской и Орловской областей, фактически стал организатором нового преступления. Он сам пояснил, это подтвердили и его подельники, что ездил на территорию Шаблыкинского района, где нашел «какой-то колхоз». После этого он позвонил своему приятелю и сообщил, что нашел сараи. Мол, внутри может находиться имущество, которое можно забрать и сдать в пункт приема металлолома.

Вскоре приятели нашли себе еще одного подельника. На место преступления они прибыли на отечественной легковушке. То, что организатор принял за сараи, на самом деле оказалось зернотоком местного агропредприятия. Впрочем, подельников это не смутило. Они взломали двери, проникли внутрь и похитили три электродвигателя и электрокабель. Все это сложили в машину и отправились домой.

Однако добраться до места они не смогли – по пути их задержала полиция. Тревогу подняли сотрудники агропредприятия, которые прибыли на зерноток буквально через несколько минут после ухода тройки воров. Похищенное имущество было обнаружено в машине этого трио. Отпираться никто из них не стал, все признали вину.

Наказание они получили разное, в зависимости от роли каждого в совершенном преступлении. Самое суровое получил карачевский уголовник – сказалось его криминальное прошлое. Суд приговорил его к лишению свободы на 2 года. Но с учетом неотбытой части наказания по приговору Карачевского районного суда окончательно ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, его на 3 года лишили водительских прав.

Один из его подельников получил полтора года исправительных работ с удержанием 10 процента из заработной платы в доход государства. Третий фигурант этого дела был наказан обязательными работами на срок 380 часов.

ИА «Орелград»