На директоров двух орловских музеев составили протоколы

29.3.2021 | 11:20 Культура, Новости

Административные протоколы были составлены по итогам внеплановых проверок.

Управление культуры и архивного дела Орловской области обнародовало аналитическую информацию по итогам проведения внеплановых выездных проверок. Контрольные мероприятия затронули Мценский городской краеведческий музей им. Соловьева и Новосильский районный краеведческий музей. В обоих случаях на директоров этих бюджетных учреждений были составлены протоколы об административном правонарушении, а материалы затем были направлены на рассмотрение в мировые суды.

Как следует из материалов, в ходе проверок были выявлены нарушения обязательных требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов по обеспечению сохранности и условий хранения музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации. Кстати, сами нарушения были выявлены еще в прошлые годы, и музеям были выданы предписания об их устранении. Внеплановые проверки должны были показать, выполнены ли эти предписания или нет.

По мнению проверяющих, на местах нарушается порядок передачи музейных предметов и коллекций. Например, в акте проверки Мценского музея сказано, что договор о передаче музейных предметов и коллекций, входящих в состав государственной части Музейного фонда РФ и являющихся федеральной собственностью, в безвозмездное пользование этому музею был заключен еще в 2007 году и утратил силу в 2017 году. Продление же срока безвозмездного пользования этим музеем предметами и коллекциями не оформлено до сих пор.

ИА «Орелград»

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