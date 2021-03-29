Орловцев временно ограничили в рыбалке

29.3.2021 | 15:37 Новости, Общество

Ограничения на добычу рыбы связаны с весенним нерестом

В Орловской области ввели ограничения на рыбалку, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Эти меры связаны с весенним нерестом рыбы.

Ограничения прописаны в приказе Минсельхоза России №453. Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству напомнило, что нарушителям грозит административная ответственность. У них также могут изъять лодку, удочки и другие орудия ловли.

«Московско-Окское ТУ Росрыболовства призывает сообщать о фактах браконьерства по телефону «горячей линии» рыбоохраны +7 (499) 611-53-70; 8-917-573-20-49 (круглосуточно)», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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