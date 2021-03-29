Орловские дети смогут бесплатно заниматься в кружках

С нового учебного года в регионе будет действовать система финансирования дополнительных занятий для детей

С нового учебного года в Орловской области запустят систему персонифицированного финансирования дополнительных занятий для детей, сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Принцип работы системы заключается в том, что ребёнок выбирает, в каких кружках он хотел бы заниматься. После этого родители ребёнка регистрируются на сайте Навигатора дополнительного образования и записывают ребёнка на обучение. Детям, которых зачислят в кружок, назначается именной сертификат с определённой суммой денег на дополнительное образование.

В пресс-службе городской администрации подчеркнули, что потратить деньги можно будет только на обучение. При этом дети смогут выбрать любые занятия.

ИА «Орелград»