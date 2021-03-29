Парахина захотели уволить из Фонда развития промышленности

Рассмотрение вопроса назначено на 1 апреля

Областные чиновники захотели уволить директора Фонда развития промышленности Геннадия Парахина, узнало издание «Орелтаймс».

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности соберется 1 апреля. В повестке дня – вопрос о расторжении трудового договора с Парахиным. Сам он заявил, что считает попытки увольнения незаконными и ему «есть что ответить».

Геннадий Парахин возглавил Фонд развития промышленности Орловской области 18 января. Ранее он руководил департаментом промышленности и торговли региона. На этом посту его сменил бизнесмен Максим Петров, однако его утверждение в должности до сих пор не согласовано.

ИА «Орелград»