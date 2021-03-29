Под Орлом на фоне потепления мосты подтопило повторно

Полиция и МЧС перекрыли опасные сооружения и взяли их под под охрану.

Власти Орловского района сообщили о повторном подтоплении низководного моста между населенными пунктами Касьяновка и Тайное Неполодского сельского поселения. Произошло это в результате подъема уровня воды в нижнем бьефе плотины Орловской ТЭЦ на реке Ока. По данным администрации Орловского района, мост закрыт для движения автотранспортных средств и пешеходов – на нем установлены бетонные блоки и шлагбаум.

Кроме того, возле моста выставлен круглосуточный пост полиции. Власти отмечают, что существует альтернативный маршрут движения до деревни Тайное от Касьяновки: Орел – Жилино — Плещеево — Белоберезовский — Тайное. Как уже писал «Орелград», этот мост был подтоплен на прошлой неделе, однако довольно быстро он освободился от воды.

В ГУ МЧС России по Орловской области пояснили, что повторное подтопление моста в Тайном произошло по объективным причинам. За несколько последних дней в Орловской области был зафиксирован подъем уровней воды в водоемах – примерно на 1 метр. Этому способствовало резкое потепление и обильное снеготаяние.

«Под воздействием плюсовых температур продолжается активное разрушение ледового покрова не только на проточных водоемах, но и на прудах и озерах», — рассказали в ГУ МЧС.

Кстати, по данным ведомства, повторно подтоплен и мост в Мценском районе, он расположен возле населенного пункта Городище. Проезд по нему также перекрыт. В данном случае объездной путь пролегает по дороге с твердым покрытием по маршруту: Городище – Апальково — Отрадинское.

ИА «Орелград»