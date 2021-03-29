Под Орлом спасли провалившегося в люк подростка

Сотрудники МЧС спустили ему лестницу, а потом отвезли домой

В Орловской области сотрудники МЧС спасли 12-летнего подростка, который провалился в люк. Об этом сообщила пресс-служба областного главка ведомства.

Инцидент произошел 28 марта в деревне Козарь Залегощенского района. Сигнал о том, что ребенок провалился в люк с водой, поступил в районе полудня. На помощь подростку отправились сотрудники пожарно-спасательной части Залегощи. С помощью лестницы они помогли мальчику выбраться, а затем отвезли его домой.

Медицинская помощь ребенку не потребовалась, уточнили в МЧС.

ИА «Орелград»