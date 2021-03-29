В Мценске горожан привлекут к установке памятников

29.3.2021 | 9:47 Новости, Общество

Мценские власти обновили условия работы «исторической» спецкомиссии.

Администрация Мценска утвердила положение о комиссии по установке памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков. Подобный совещательный орган в городе существовал и раньше, однако название у него было иное – это была комиссия по установке объектов монументального искусства. Обновленный совещательный орган получит и несколько иные функции.

Его главной задачей станет «рассмотрение предложений об увековечении памяти выдающихся государственных и общественных деятелей, лиц, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие города Мценска, а также значительных исторических событий посредством установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков».

Дело в том, что местные власти решили активнее привлечь рядовых горожан к процессу создания и сохранения культурно-исторического наследия города. Впрочем, понятно, что далеко не каждое предложение будет одобрено. Именно члены комиссии будут определять ценность предложенного объекта с точки зрения истории, культуры и градостроительства.

Еще одной задачей станет включение новых памятников духовной и материальной культуры в современную социокультурную практику. Тут больше речь идет об объектах, которые будут устанавливаться на новых застроенных территориях. В целом, комиссия и горожане, по сути, совместно будут решать вопросы «увековечения общезначимых исторических событий, выдающихся личностей, чья деятельность получила широкое признание».

ИА «Орелград»

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