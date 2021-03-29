В Орле из пожара спасли 80-летнюю женщину

29.3.2021 | 8:48 Новости, Происшествия

Она госпитализирована 

В Орле сотрудники МЧС спасли из пожара 80-летнюю женщину, сообщили в пресс-службе областного главка ведомства.

Возгорание случилось в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Комсомольской в субботу, 27 марта. Сигнал о происшествии поступил в 11.03. Зашедшие внутрь газодымозащитники спасли пенсионерку из квартиры, а также эвакуировали 5 человек из соседних квартир.

«В результате пожара в 3-х комнатной квартире в кухне выгорели предметы кухонного гарнитура на площади 3 кв. м, квартира закопчена на площади 20 кв. м. Спасенная женщина была госпитализирована в областную больницу с отравлением продуктами горения. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются», — говорится в сводке.

На месте происшествия работали сотрудники 5-й ПСЧ, СПСЧ.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования