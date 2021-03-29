В Орле из пожара спасли 80-летнюю женщину

Она госпитализирована

В Орле сотрудники МЧС спасли из пожара 80-летнюю женщину, сообщили в пресс-службе областного главка ведомства.

Возгорание случилось в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Комсомольской в субботу, 27 марта. Сигнал о происшествии поступил в 11.03. Зашедшие внутрь газодымозащитники спасли пенсионерку из квартиры, а также эвакуировали 5 человек из соседних квартир.

«В результате пожара в 3-х комнатной квартире в кухне выгорели предметы кухонного гарнитура на площади 3 кв. м, квартира закопчена на площади 20 кв. м. Спасенная женщина была госпитализирована в областную больницу с отравлением продуктами горения. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются», — говорится в сводке.

На месте происшествия работали сотрудники 5-й ПСЧ, СПСЧ.

ИА «Орелград»