В Орловской области субботник запланировали на 24 апреля

29.3.2021 | 17:03 ЖКХ, Новости

Он станет частью экологического двухмесячника

В Орловской области 24 апреля пройдёт ежегодный всероссийский субботник, сообщили в пресс-службе областной администрации. Мероприятие пройдёт в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности».

В субботнике поучаствуют представители власти, работники предприятий, студенты. Они очистят и благоустроят общественные территории, в том числе воинские захоронения, леса, берега рек и водоёмов.

По информации пресс-службы областного правительства, с 1 апреля по 1 июня на Орловщине также пройдёт традиционный экологический двухмесячник. Губернатор Андрей Клычков попросил глав районов начать уборку, «не дожидаясь субботника».

ИА «Орелград»

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