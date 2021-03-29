В Орловской области субботник запланировали на 24 апреля

Он станет частью экологического двухмесячника

В Орловской области 24 апреля пройдёт ежегодный всероссийский субботник, сообщили в пресс-службе областной администрации. Мероприятие пройдёт в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности».

В субботнике поучаствуют представители власти, работники предприятий, студенты. Они очистят и благоустроят общественные территории, в том числе воинские захоронения, леса, берега рек и водоёмов.

По информации пресс-службы областного правительства, с 1 апреля по 1 июня на Орловщине также пройдёт традиционный экологический двухмесячник. Губернатор Андрей Клычков попросил глав районов начать уборку, «не дожидаясь субботника».

ИА «Орелград»