Назван район, где совершается менее трех преступлений в месяц

Полиция самого спокойного района Орловщины отчиталась о работе.

Корсаковский районный Совет народных депутатов заслушал и принял к сведению отчет начальника пункта полиции «Корсаковский» МО МВД России о результатах оперативно-служебной деятельности за 2020 год. За отчетный период времени уровень преступности на территории Корсаковского района снизился на 21,4 процента. Всего на данной территории было зарегистрировано 33 преступления против 42 годом ранее. Получается, что в среднем в этом районе совершается менее трех преступлений в месяц.

Впрочем, местные жители бдительности не теряют. За 2020 год в пункт полиции от них поступило 538 заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и иной информации о происшествиях. Это чуть больше, чем в 2019 году. При этом из отчета следует, что в корсаковском пункте полиции наблюдается и негативная тенденция: общее количество раскрытых преступлений снизилось на 36,1 процента. В 2020 году было раскрыто 23 преступления, а в 2019-м — 36. Но отметим, что нераскрытыми остались, например, дистанционные мошенничества.

Также сообщается, что в 2020 году в Корсаковском районе было зарегистрировано два тяжких преступления, одно из которых пока остается нераскрытым. Кроме того, местным полицейским удалось раскрыть лишь половину краж – три из шести зарегистрированных. Интересно, что в 2020 году в этом районе квартирных краж не было.

Не было за год зарегистрированных случаев разбоев, грабежей и краж транспортных средств. Не выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Выявлено всего одно преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Не зарегистрировано преступлений экономической направленности. Не было в минувшем году на территории Корсаковского района даже «фактов обнаружения поддельных денежных купюр».

ИА «Орелград»