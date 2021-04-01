По версии следствия, он нашёл потерянную карту и расплатился ею в магазине

Орловца подозревают в краже денег с банковской карты местной жительницы, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

По версии следствия, ранее судимый 35-летний житель областного центра нашёл на улице банковскую карту, которую потеряла местная жительница. После этого он расплатился ей в магазине. Женщина заметила, что с её счёта пропали деньги, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают – чтобы не потерять деньги, стоит внимательно следить за своими банковскими картами и не терять их. Также нельзя сообщать кому-либо пин-код, CVC-код и другие данные вашего счёта.

ИА «Орелград»