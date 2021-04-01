Орловские пожарные стали призерами фестиваля патриотического рэпа

Нет, это не первоапрельская шутка.

Пожарные из Ливен Алексей Васильев и Максим Жиронкин стали призерами I Всероссийского фестиваля патриотического рэпа, организованного Федеральным казначейством. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

Васильев и Жиронкин исполнили рэп собственного сочинения. В строках были отражены «любовь к Родине, уважение к прошлому, готовность защищать ее, служить ради общего блага и спасать людей». В итоге жюри высоко оценило работу ливенских пожарных — они заняли третье место.

«Конкурс проводится с целью формирования уважения к закону и правопорядку, бережного отношения к культурному наследию и традициям народов России, а также формирования чувства патриотизма и воспитания гражданской ответственности и любви к Родине», — рассказали в МЧС.

ИА «Орелград»