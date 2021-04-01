Таинственного пропавшего в Новый год орловца нашли мертвым

Его труп прибило к берегу возле городского парка в Ливнах

В Ливнах нашли труп 41-летнего мужчины, пропавшего 1 января 2021 года. Об этом сообщило издание «Уездный город Ливны».

Погибший ушел из дома в Ливнах в деревню Горностаевка и исчез. Камера наблюдения сняла, как он спустился к понтонному мосту на реке Сосна, и его след оборвался. Мужчину искали сотрудники полиции, волонтеры и МЧС, но безрезультатно.

В конце марта труп погибшего всплыл в нескольких километрах от предполагаемого места исчезновения. Его заметили рыбаки в районе городского парка.

Расследование инцидента продолжается.

ИА «Орелград»