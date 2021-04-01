В Орловской области родители детей-инвалидов смогут жаловаться в прокуратуру

В регионе заработала «горячая линия» по поводу невыдачи лекарств

Прокуратура Орловской области запустила «горячую линию», куда родители детей-инвалидов смогут жаловаться на невыдачу лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Информацию о нарушениях прав детей-инвалидов можно сообщить по телефонам:

8 (4862) 40-56-48 (старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарёва Екатерина Владимировна);

8 (4862) 43-63-89 или 8-903-637-14-95 (дежурный прокурор областной прокуратуры).

Главный прокурор региона Владислав Малкин взял результаты работы «горячей линии» на контроль.

Напомним, ранее следственный комитет Орловской области возбудил уголовное дело о невыдаче положенных детям-инвалидам лекарств. Его завели по материалам телеканала НТВ. Журналисты рассказали, что маленькие пациенты не получают лечение с конца 2020 года. Родителям приходится покупать дорогие препараты за свои деньги – занимать и брать кредиты. Главврач детской поликлиники №2 Надежда Кондратьева объяснила проблему недостаточным финансированием и «жесткими рамками» от департамента здравоохранения.

Уголовное дело уже взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Силовики провели обыски в здании облздрава. Кроме того, 31 марта прокурор Орловской области Владислав Малкин встретился с родителями детей-инвалидов, которым не выдавали лекарства.

ИА «Орелград»