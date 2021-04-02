AliExpress наймёт орловцев на работу

Новые сотрудники будут работать с обращениями клиентов из России и стран СНГ

Компания «AliExpress Россия» планирует увеличить штат сотрудников в контакт-центре в Орле, узнал «Коммерсантъ». Это происходит в рамках общего расширения контакт-центров AliExpress в РФ.

Сейчас планируется нанять 50 человек в офис аутсорсинговой компании «Телеконтакт», где новые сотрудники будут обрабатывать обращения клиентов интернет магазина из России и большинства стран СНГ.

Помимо Орла, другие контакт-центры AliExpress находятся в Иваново и Чебоксарах. В 2022 году компания планирует также запустить ещё один колл-центр в Ставрополе.

ИА «Орелград»