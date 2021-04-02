Эксперты разрешили сделать дом купца Калабухова в Орле современным

Историческое здание в центре Орла ожидает реставрация.

Экспертная комиссия выдала положительное заключение на проект реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения, а именно Дома купца Калабухова, построенного в XIX веке. В настоящее время это дом №45 по улице Ленина в Орле. Здание принадлежит одному из местных ООО. Экспертный осмотр подтвердил, что этот памятник изрядно обветшал и нуждается в реставрации.

По мнению экспертов, разработанный проект предстоящих работ полностью соответствует требования законодательства в сфере охраны культурных объектов и национальным строительным стандартам. В частности, проектом предусмотрена реставрация наружных капитальных кирпичных стен, демонтаж существующих перегородок и устройство новых перегородок, а также расширение внутренних дверных проемов.

При этом эксперты отметили, что «объемно-планировочное решение и внутренние капитальные стены не являются элементами предмета охраны объекта культурного наследия. Данные архитектурные решения не нарушат предмета охраны объекта культурного наследия». Что касается фасада, то предполагается провести воссоздание утраченных фрагментов и деталей по образцу существующих с окраской колером в едином светло-розовом цвете и с выделением белым цветом декоративных элементов по согласованию с областным управлением по государственной охране объектов культурного наследия. В данном случае реставрационные решения направлены на сохранение и восстановление проекта предмета охраны.

Согласно историческим сведениям, этим домом владела богатая орловская семья купцов Калабуховых. Ей же принадлежало еще несколько зданий в разных частях города. Калабуховы использовали их как доходные дома и магазины. После смерти Максима Фокича Калабухова в 1847 году его дома и лавки перешли сыну Василию. Во многих документах его называют купцом из города Малоархангельска, так как жизнь купца Василия Максимовича Калабухова во многом была связана с этим уездным городом Орловской губернии.

Согласно снимкам и гравюрам, сохранившимся до наших дней, изначально здание было одноэтажным с арочными окнами-витринами. В 1848 году была проведена реконструкция здания с надстройкой второго этажа и объединением галереей с жилым домом купца Калабухова, расположенного по улице Салтыкова-Щедрина, 24. При этом для организации перекрытия между первым и вторым этажами частично заложили кирпичом арочные витрины первого этажа и организовали прямоугольные окна.

Окна второго этажа были устроены гораздо меньше по размеру, чем окна первого этажа, и расположены в ритме первого этажа в соотношении 3 к 2. Свой окончательный облик здание приобрело в 1938 году.

ИА «Орелград»