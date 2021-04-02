Под Орлом голодающие сельчане решились на кражу кур

Мужчина и женщина «ограбили» птицефабрику и угодили под суд.

Дело о необычной краже рассмотрел Урицкий районный суд Орловской области. Перед ним предстали мужчина и женщина, которых обвинили в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору. Обращают на себя внимание обстоятельства происшествия. Кража была совершена в январе 2021 года. Работники бройлерного цеха АПК «Орловская Нива» сговорились и совместно украли 11 живых кур, причинив тем самым материальный ущерб предприятию на общую сумму 1650 рублей 79 копеек.

Уголовное дело на них завели по ч.2 ст.158 УК РФ. Следствие не заняло много времени. Подозреваемым могло грозить наказание, но в суд поступило ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В постановлении следователь указала, что мужчина и женщина впервые совершили преступление средней тяжести, к тому же они загладили причиненный преступлением вред.

Женщина суду пояснила, что виновной себя признает полностью и раскаивается. Она просила уголовное дело прекратить и учесть при этом условия ее жизни. Подозреваемая рассказала, что вынуждена жить в съемной квартире с сыном. На совершение кражи решилась в связи с тем, что зарплаты не хватало, чтобы обеспечить питанием себя и сына-студента.

Не менее печальную историю рассказал и ее «подельник». Он тоже признал вину и пояснил суду, что воспитывает четырех несовершеннолетних детей, жена не работает. Заработной платы не хватает, чтобы содержать семью, поэтому он согласился на кражу кур. Представитель потерпевшего предприятия в судебное заседание не явился. Изучив материалы, суд постановил уголовное дело прекратить. «Злоумышленников» обязали выплатить судебный штраф – каждый из них должен заплатить по 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»