В Ливнах объяснили, почему граждан из аварийного жилья не переселяют

2.4.2021 | 9:00 ЖКХ, Новости

Местные власти оценили исполнение муниципальных целевых программ.

В администрации города Ливны прошло совещание, на котором был заслушан вопрос о реализации муниципальных программ в 2020 году. Как сообщила мэрия, докладчиком выступила председатель комитета экономики, предпринимательства и торговли Светлана Золкина. Она проинформировала участников совещания о том, что в 2020 году в Ливнах действовала 21 муниципальная программа, включающая в себя 18 подпрограмм. Общий запланированный объем их финансирования составлял 850,17 миллиона рублей, реально было профинансировано 98,6 процента от запланированного объема бюджетных средств.

«Реализация муниципальных программ в 2020 году осуществлялась в сложных условиях, вызванных введением ограничительных мероприятий и запретом на проведение культурно-массовых мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — отметила Светлана Золкина.

Из доклада следует, что из 21 действующей муниципальной программы в прошлом году финансировалось только 20 программ. Одна из них, а именно программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда» в 2020 году не финансировалась. Да и ее финансирование, как выяснилось, «не предусматривалось, так как задачи по переселению граждан в данном периоде не ставились».

Как сообщили в администрации Ливен, по итогам совещания глава города Сергей Трубицин поручил обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами в 2021 году. «Кроме того, необходимо по муниципальным программам, имеющим низкий уровень результативности, проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки эффективности, и провести мероприятия по обеспечению достижения целевых показателей», — добавили в мэрии.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования