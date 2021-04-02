В Орле на 1-й Курской столкнулись два автомобиля

Один из водителей пострадал, но госпитализация ему не понадобилась

В Орле на улице 1-ая Курская столкнулись два автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Один человек пострадал.

Авария произошла 1 апреля в 08:50. 31-летняя женщина на Volkswagen ехала со стороны улицы Пушкина и в районе дома №54 по улице 1-й Курской решила повернуть налево. Она столкнулась с Chevrolet Lanos, который ехал в попутном направлении.

Водитель «Фольксвагена» получила травмы, её отпустили лечиться домой.

ИА «Орелград»