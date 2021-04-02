В Орле выборочно выросли цены на бензин

Рост стоимости топлива зафиксировала антимонопольная служба.

Орловское управление ФАС России обнародовало оперативную информацию об изменении розничных цен на нефтепродукты в Орловской области за прошедшую неделю. Со ссылкой на данные еженедельного мониторинга сообщается, что розничные цены на нефтепродукты ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» повысились: на бензин АИ-95 и дизельное топливо — на 25 копеек, бензин АИ-92 – на 30 копеек. Также отмечен рост цен на заправках ООО «Петрол-Эко» (АЗС Petrol) – стоимость дизельного топлива там увеличилась на 50 копеек.

«На остальных заправках розничные цены на автомобильное топливо не изменились, — сообщает ведомство. — Орловское УФАС России продолжает отслеживать ситуацию на региональном товарном рынке нефтепродуктообеспечения. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут применяться соответствующие меры антимонопольного реагирования».

Информация, полученная в ходе мониторинга, оперативно направляется в Центральный аппарат ФАС России, добавили в региональной антимонопольной службе. Как уже писал «Орелград», ранее орловские антимонопольщики объяснили, что изменение розничных цен на автомобильное топливо связано с ростом цен закупки на нефтепродукты на оптовом рынке Российской Федерации. Закупочные цены на нефтепродукты формируются на бирже.

ИА «Орелград»