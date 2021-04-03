Десять дорог-фантомов обнаружила прокуратура под Орлом

Местных чиновников обязали оформить их и поставить на учет.

Хотынецкий районный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление межрайонного прокурора к администрации Хотынецкого района. Прокурор просил обязать чиновников совершить действия о постановке на государственный кадастровый учет с последующей регистрацией права собственности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Из материалов дела следует, что подаче иска предшествовала проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Интересно, что проверялся статус участков улично-дорожной сети, расположенной в границах населенных пунктов Хотынецкого района. Проверка показала, что право собственности на десять дорог не оформлено надлежащим образом.

Так, прокуратура запросила данные в органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области. Из ответа этой службы следует, что право собственности на спорные дороги не зарегистрировано. Прокуратура указала, что отсутствие оформленного права собственности создает «не только сложности в техническом обслуживании при эксплуатации, но и препятствия к осуществлению контроля за техническим состоянием дорог». Ведь именно собственник обязан следить за дорогой и ремонтировать ее.

В данном случае дороги оказались бесхозяйными объектами, а это означает, что никто как бы и не обязан за них отвечать. Но такого быть не должно. По закону, если собственника у объекта нет, то заботиться о нем должны местные власти. А для этого они должны оформить объект в муниципальную собственность. Довольно часто чиновники на местах не делают этого без решения суда. Ведь после постановки объекта на баланс бремя по его содержанию ложится на местный бюджет.

Впрочем, в данном случае администрация Хотынецкого района не стала возражать против удовлетворения иска. Суд обязал ее в течение 18 месяцев со дня вступления решения в законную силу поставить дороги-фантомы на государственный кадастровый учет с последующей регистрацией права собственности.

ИА «Орелград»