Грамотность орловцев проверят в усадьбе Тургенева

Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» проведет тотальный диктант.

Государственный музей-заповедник Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» впервые в своей истории станет площадкой для проведения Всемирной акции проверки грамотности. Так называемый тотальный диктант будет проведен здесь 10 апреля. Кстати, второй площадкой для его проведения в регионе станет областная библиотека имени Бунина – еще одного орловского писателя, что символично. Испытание стартует одновременно на двух площадках – в 14 часов.

«Это отличная возможность проверить свою грамотность в удивительном месте, где на экскурсиях и музейных занятиях каждый день по-прежнему звучит великий, могучий, правдивый и свободный «тургеневский» язык, — директор музея-заповедника Сергей Ступин. – Уверен, что в атмосфере дома Тургенева участники почувствуют уверенность в своих силах и прекрасно справятся с диктантом».

Как сообщили в самом музее, для участников акции подготовлен сюрприз — бесплатная экскурсия по дому Ивана Тургенева. Однако организаторы напоминают, что количество мест ограничено. Поэтому потенциальным участникам необходимо как можно быстрее зарегистрироваться на сайте «Тотального диктанта».

Напомним, эта акция в России проходит уже много лет. В ней принимают участие и многие публичные, широко известные люди. В этом году для диктанта был выбран текст популярного писателя Дмитрия Глуховского.

ИА «Орелград»