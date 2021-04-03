Орловцам запретили добывать более 200 граммов мотыля в сутки

В регионе вводятся временные ограничения на любительскую рыбалку.

Управление экологического надзора и природопользования Орловской области выступило с официальным разъяснением правил любительского рыболовства. Ранее введение ограничений анонсировала пресс-служба губернатора. Как следует из разъяснения властей, с 1 апреля по 10 июня запрещается осуществлять добычу водных биоресурсов всеми орудиями лова на нерестовых участках. Их список опубликован на официальном портале Орловской области.

При этом разрешается вылов вне мест нереста на одну поплавочную или донную удочку с берега с общим количеством крючков не более двух штук у одного гражданина. Запрещается добыча осетровых видов рыб, лососевых и сиговых видов рыб – круглогодично. Конечно, поймать в орловской речке лосося практически нереально, но вот осетровые рыбакам иногда попадаются.

Также власти региона напоминают о том, что за незаконно добытые водные биологические ресурсы применяются таксы для исчисления ущерба, причиненного водным биоресурсам. Важно помнить, что размер ущерба, причиненный в период нереста, рассчитывается в двойном размере за каждый экземпляр.

Суммарная суточная норма вылова для всех видов водных биоресурсов, кроме пресноводного сома, установлена в размере не более 5 кг. В виде исключения это может быть один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг. Орловцев предупреждают, что в случае превышения суммарной суточной нормы они обязаны завершить рыбалку.

Кроме того, в регионе установлены суточные нормы вылова для отдельных видов водных обитателей. Так, судака разрешено вылавливать не более трех штук в сутки, щуки – не более пяти, сома – не более одного, ракой – не более 30-ти, малька и живца для наживки – не более 50-ти штук, мотыля – не более 0,2 кг.

ИА «Орелград»