Орловчанка взяла кредит по «липовой» справке и угодила под суд

Женщина искусственно завысила свою зарплату, чтобы обмануть банк.

Уголовное дело о мошенничестве рассмотрел Советский районный суд города Орла. Перед ним предстала местная жительница, которую обвинили в попытке обмануть банк «путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений». Обвинение ей предъявили по поводу хищения денежных средств в крупном размере.

Из материалов дела следует, что женщина решила взять в банке крупный кредит. Она знала, что финансовая организация при рассмотрении заявки потребует сведения о доходах. И тогда женщина решила банк обмануть. Кто именно помог ей подделать справку, осталось не установленным. Следствие выяснило, что она получила от неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, поддельную справку о заработной плате и иных доходах за десять месяцев 2018 года.

В этот документ были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения о размере заработной платы данной гражданки. Там было указано, что она заработала почти 550 тысяч, а при проверке выяснилось, что ее реальный заработок за отчетный период времени составил чуть более 180 тысяч рублей. Вооружившись «липовой» справкой, орловчанка отправилась в банк и подала заявку на оформление потребительского кредита в размере 2 миллиона рублей.

Банковский специалист приняла поддельную справку за настоящую, и кредит был выдан. Далее, «с целью придания своим действиям видимости добросовестности», заемщица произвела несколько ежемесячных выплат по кредиту, но потом платить перестала. Тем самым банковские деньги мошенница прикарманила – всего около 1,9 миллиона рублей. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с выплатой в доход государства.

ИА «Орелград»