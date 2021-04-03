Орловец получил 1,5 года колонии за кражу плюшевого медведя

3.4.2021 | 14:09 Новости, Общество

Ранее не судимый гражданин совершил два преступления за пару месяцев.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Мценского районного суда, вынесенный в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении двух краж чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Примечательно, что действовал он с несовершеннолетним подельником, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство.

Потерпевшим оказался местный житель, проживающий в комнате в общежитии. Было установлено, что подельники дважды воспользовались его отсутствием. Первый раз они «посетили» чужую комнату в феврале 2020 года. Дверь была заперта на навесной замок. Преступники попросту отжали дверь, проникли внутрь и начали рыться в чужих вещах. В тот день они украли мягкую игрушку в виде плюшевого медведя, спортивную сумку, мужские кроссовки и майку, а также джинсы. Общая стоимость похищенного имущества составила менее 5 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию и заявил, что ущерб для него является значительным. Преступников тогда не нашли, и они, видимо, окрыленные своей удачей, в начале мая повторно вломились в ту же комнату. На сей раз дверь они выбили двумя ударами ноги. Добычей преступников стал планшет. Уйти от правосудия воришкам не удалось. Старший из подельников предстал перед судом и получил по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»

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