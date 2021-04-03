Орловская область гарантирует инвесторам безопасность

Закон о защите капиталовложения заработает на региональном уровне.

Орловский облсовет народных депутатов в первом чтении рассмотрел проект внесения поправок в закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области». Необходимость внесения изменений объясняется тем, что еще в прошлом году был принят закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».

Последний ввел новые меры поддержки инвестиций. Главное новшество заключается в том, что инвестор вправе заключать соглашение с одним или несколькими так называемыми публично-правовыми образованиями. В роли последних выступают власти страны, регионов и муниципальных образований. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) представляет собой документ, которым чиновники гарантируют частной стороне неприменение актов, способных ухудшить реализацию инвестпроекта.

Если, например, на дату заключения СЗПК установлена определенная ставка налога на прибыль, то в последующем она не может изменяться для данного конкретного инвестора даже в том случае, если для всех остальных будет повышена. Также не подлежат применению акты, которые увеличивают сроки или количество процедур, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

Словом, каждое публично-правовое образование дает инвестору гарантию неприменения своих актов на своем же уровне. То есть, Российская Федерация несет ответственность за федеральные акты, субъекты РФ — за региональные, муниципалитеты — за местные. Тем самым инвестор снижает для себя риски форс-мажора, поскольку если соглашение будет нарушено со стороны властей, то последние должны будут компенсировать инвестору все последствия, а это невыгодно уже бюджету.

Рассмотренный облсоветом законопроект наделяет правительство Орловской области полномочиями на утверждение порядка заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых не является Российская Федерация. Также правительство получает право утверждения порядка проведения конкурсного отбора инвесторов, изменения и прекращения действия СЗПК, особенностей раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей проект, и другое.

По условиям регионального закона, СЗПК будет разрешено заключать с организацией, реализующей новый инвестиционный проект в одной из «разрешенных» сфер российской экономики. Например, исключение сделано для игорного бизнеса, производства табачных изделий и алкогольной продукции, жидкого топлива, добычи сырой нефти и природного газа, оптовой и розничной торговли и еще ряда отраслей.

ИА «Орелград»