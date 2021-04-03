В деле о «плантации» конопли под Орлом поставлена точка

«Плантатор» был признан виновным в незаконном наркообороте.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Урицкого районного суда, вынесенный еще в феврале этого года в отношении местного жителя. Кстати, ранее данный гражданин судим не был. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

Было установлено, что в августе мужчина, находясь на территории своего домовладения, то есть по месту своей регистрации и фактического проживания, собрал урожай – листья конопли. При проверке выяснилось, что это были не дикорастущие растения. Мужчина организовал небольшую «плантацию» во дворе собственного дома и вырастил коноплю сам.

Затем он изготовил каннабис, то есть наркотическое средство растительного происхождения, которое незаконно хранил в гараже. Наркотик у него обнаружили сотрудники полиции. Всего у «плантатора» было изъято 41,6 грамма марихуаны, что является значительным размером. Мужчина пояснил на следствии и в суде, что наркотик ему был нужен не для сбыта, а для личного употребления.

Вину он признал в полном объеме и согласился с предъявленным ему обвинением. Дело было рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. Кстати, суд установил, что в лечении у нарколога мужчина не нуждается. При вынесении приговора было учтено отсутствие криминального прошлого и наличие у подсудимого малолетнего ребенка. В результате «плантатор» отделался уголовным штрафом в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»